Spenden Sie Ihr Kurban den Bedürftigen in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und zaubern Sie ein Lächeln in die Gesichter dieser Menschen. Denn sie bekommen das ganze Jahr über nur wenig oder gar kein Fleisch und freuen sich so über jedes Stück. In den jeweiligen Orten arbeiten wir eng mit unseren zahlreichen Partnerorganisationen zusammen. Diese schächten Ihre Kurbanspenden nach islamischen Richtlinien und verteilen das Fleisch anschließend an die bedürftigen Menschen vor Ort.