Fulep-Waisenhaus

Das Fulep-Waisenhaus, gelegen in der Temeke-Region von Daressalam, Tansania, wird mit eurer Unterstützung zu einem sicheren und komfortablen Zuhause. Dieses Waisenhaus, das 2019 gegründet wurde und derzeit 45 Kindern ein Heim bietet, wird durch eine umfassende Renovierung modernisiert. Finanziert wird dies von Time to Help Deutschland. Lasst uns dieses wichtige Projekt gemeinsam verwirklichen!