Sauberes Wasser

Seit dem Projektbeginn in 2012 haben wir auf diesem Wege bereits tausende Bedürftige mit Trinkwasser versorgt. Mit jeder eröffneten Wasseranlage wird auch Leben nach Afrika gebracht. Das Leben dieser Menschen verändert sich enorm. So werden durch sauberes Trinkwasser viele Krankheiten verhindert, die Landwirtschaft und die Viehzucht in der Region entwickelt sich und letztlich wird auch die Eigenversorgung möglich. Eine Abhängigkeit von der Fremdversorgung fällt weg.

Zu unseren Projekten gehört auch die Errichtung von Wasserbrunnen. Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam mit Ihnen, Menschen in Afrika mit Wasser zu versorgen. Schon für 3.500€ lässt sich ein Wasserbrunnen errichten. Viele unserer Spender tun sich mit anderen zusammen, um diese Summe möglichst bald zusammenzutrommeln und einen Wasserbrunnen in Afrika errichten zu lassen.