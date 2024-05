Heute schächten viele Muslim:innen nicht mehr selbst, sondern spenden den Wert eines Tieres an Organisationen wie Time to Help, sodass in ihrem Namen an Bedürftige in ärmeren Teilen der Welt verteilt werden kann.

Mithilfe unserer Kooperationspartner vor Ort werden bedürftige Familien, Institutionen wie Waisenhäuser und ältere Personen bestimmt, denen wir durch das Kurban-Fleisch eine existenzielle Hilfe zukommen lassen können. Die Spenden erreichen Bedürftige unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion. Dadurch, dass Fleisch heute noch in vielen Teilen der Welt ein Luxusgut ist, ist das Kurbanfest oftmals der einzige Anlass, an dem Menschen durch unsere Spende Fleisch essen können. Das ist sehr wichtig, da es vielen Menschen aufgrund einer einseitigen Ernährung an wichtigen Proteinen und Nährstoffen fehlt. Besteht dieser Nährstoffmangel über lange Zeiträume, kann er zu schweren Krankheiten führen.