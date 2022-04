Wir versuchen auch in diesem Monat in möglichst viele Länder zu reisen, um dort den Bedürftigen Menschen zu helfen. Es werden gemeinsame Fastenbrechen organisiert, Geschenke an Kinder verteilt. Besonders die strahlenden Augen dieser Kinder motivieren uns jedes Jahr auf´s Neue. Wir wollen den Menschen ermöglichen, am Ramadan einen besonders glücklichen Monat zu erleben.