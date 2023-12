Humanitäre Hilfe überall

Als Time to Help sagen wir, dass heute ein erhöhter Bedarf an humanitärer Hilfe existiert. Überall auf der Welt gibt es Armut. Nicht zuletzt gesteigert durch die weltweite Corona-Pandemie, sind die Armen sogar noch ärmer geworden.

Nun kommt es auf uns alle an. Jede Spende addiert sich mit einer anderen Spende. So können wir mehr Menschen erreichen und Hilfe anbieten. Unser Motto ist, Gutes zu tun und es wirken zu lassen.

Wir arbeiten täglich daran, unsere Welt zu einem schöneren Ort zu machen. In einer glücklicheren Welt lebt es sich für alle besser. Vor allem für die, die sonst durch Armut, Hunger und Krankheit benachteiligt werden.