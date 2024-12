Der Hilfstransport ist auf dem Weg nach Griechenland

Time to Help e.V. hat in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen aus Europa, den USA und Australien eine neue Lebensmittelhilfe-Kampagne ins Leben gerufen, um Migrantenfamilien in Griechenland, die unter schwierigen Bedingungen leben, zu unterstützen. Ziel der Kampagne ist es, die Grundnahrungsmittelbedürfnisse der betroffenen Familien zu decken und ihnen in dieser schwierigen Zeit Hoffnung zu schenken.