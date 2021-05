Nothilfe im Gazastreifen

Die seit Jahren andauernden Konflikte im Gazastreifen haben in den letzten Wochen eine kritische Lage erreicht, so dass die Situation in Palästina und der Zivilisten erheblich verschlechtert wurde. Die gewaltigen Auseinandersetzungen haben viele Verletzte und Tote zur Folge, darunter auch leider ganz viele Kinder.