Time to Help versorgte 266.000 Menschen während des Ramadan 2024

Im Ramadan 2024 hat Time to Help dank der großzügigen Unterstützung seiner Spender erfolgreich eine umfassende Hilfskampagne umgesetzt.

Innerhalb dieser Kampagne wurden:

48.465 Lebensmittelpakete an bedürftige Familien verteilt,

24.200 Menschen mit warmen Iftar-Mahlzeiten versorgt.

Insgesamt wurden in 11 Ländern 266.000 Menschen erreicht. Diese Hilfsaktion brachte nicht nur dringend benötigte Nahrung, sondern auch Hoffnung und Erleichterung zu den Bedürftigen.

Dank der engagierten Arbeit von Time to Help und der Unterstützung zahlreicher Spender konnte diese Kampagne mit großem Erfolg durchgeführt werden. Dies unterstreicht erneut die zentrale Rolle, die die Organisation bei der Unterstützung von Menschen in Not spielt – unabhängig von Herkunft oder Religion.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!