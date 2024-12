Ein neuer Weg für Frauen in Uganda – Der Nähkurs startet

Time to Help setzt sich mit einem neuen Projekt in Wakiso, Uganda, für benachteiligte Frauen ein. Der „Nähkurs“ richtet sich an einkommensschwache Frauen und alleinerziehende Mütter und bietet weit mehr als eine berufliche Qualifikation. Ziel ist es, diesen Frauen wirtschaftliche Unabhängigkeit zu ermöglichen und ihre Position in der Gesellschaft zu stärken.